Covid-19, il Codacons lancia la polizza assicurativa per garantire le vacanze ai cittadini

ANCONA - Il Codacons, assieme a SIB (Società Italiana Brokers) e Europ Assistance lancia oggi nelle Marche una iniziativa per sostenere il turismo, combattere la psicosi Covid e garantire vacanze sicure e serene ai cittadini. Come noto la paura del coronavirus porterà quest’anno molti cittadini a non recarsi in vacanza nel periodo estivo: il pericolo di contagio quando ci si trova lontani dalla propria zona di residenza spinge un numero crescente di connazionali e rinunciare del tutto alla villeggiatura, al punto che questa estate solo il 51% degli italiani si concederà una vacanza.

Per sostenere il turismo nel nostro paese e tutelare i cittadini delle Marche il Codacons lancia oggi in regione una convenzione con la Sib e Europ Assistance, finalizzata a garantire vacanze serene e assicurare assistenza a 360 gradi in caso di problemi durante la villeggiatura. Grazie alla polizza “Viaggi Italia” l’assicurato che trascorrerà le proprie vacanze nella penisola godrà di: Assistenza medica illimitata, Consulenza medica online per autovalutazione dei sintomi e medici disponibili 24 ore su 24 online; Rimpatrio sanitario; Rientro anticipato; Rimborso delle spese mediche; Assistenza stradale in viaggio con intervento sul posto anche in caso di foratura pneumatici e auto in sostituzione e pernottamento. La polizza “Viaggi Italia” prevede inoltre garanzie aggiuntive al pacchetto base per partire in tutta serenità ed essere tutelati in ogni ambito: un indennizzo in caso di furto/incendio o danni all’abitazione e invio di un artigiano; Invio di un medico o di un’ambulanza e assistenza domiciliare per i familiari rimasti casa; Pet assistance e rimborso delle spese veterinarie per malattie improvvise e infortuni, Sport: indennizzo per gli infortuni derivanti dall’attività sportiva in viaggio. Un prodotto studiato appositamente per le esigenze dei vacanzieri ai tempi del Covid, che non prevede limiti di età e che, grazie ad una convenzione siglata dal Codacons potrà essere acquistato dagli iscritti all’associazione con uno sconto speciale.

L’iniziativa del Codacons è finalizzata a sostenere il turismo e si aggiunge alla convenzione già lanciata dall’associazione per spingere i comuni delle Marche ad applicare benefici aggiuntivi al bonus vacanze attraverso sconti su alberghi e servizi vari. Per info e dettagli www.codacons.it - tel 89349955