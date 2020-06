Nelle Marche un solo nuovo caso di Covid-19, il contagio a Macerata

Anche oggi, come accaduto ieri, un solo caso positivo al Coronavirus registrato nelle Marche in 24 ore. Il Gores ha infatti comunicato che i tamponi analizzati sono stati 1.120 di cui 633 del percorso nuove diagnosi e 487 del percorso guariti: riscontrato un solo contagio in provincia di Macerata dove il numero dei positivi sale a 1.137. Contagi zero invece a Pesaro Urbino (2.756), Ancona (1.875), Fermo (471) e Ascoli Piceno (290). Dal 4 maggio l'incremento giornaliero e' stato di 29 (2% dei test effettuati), 29 (3%), 31 (2,5%), 18 (2%), 23 (3%), 40 (3%), 10 (1%), 25 (2,5%), 20 (2%), 15 (1,5%), 16 (2%), 23 (2%), 25 (3%), 4 (1%), 4 (0,5%), 2 (0,2%), 12 (1%), 8 (0,8%), 4 (0,7%), 13 (2%), 2 (0,5%), 2 (0,3%), 0 (0%), 1 (0,1%), 4 (0,5%), 4 (0,6%), 3 (0,4%), 0 (0%), 4 (0,6%), 1 (0,3%), 3 (0,5%), 2 (0,2%), 2 (0,3%), 3 (0,5%), 2 (0,5%), 0 (0%), 3 (0,6%), 1 (0,1%), 1 (0,1%), 2 (0,4%), 4 (0,7%), 4 (1,5%), 1 (0,1%) e, appunto, 1 (0,1%). Da inizio emergenza nelle Marche sono stati registrati 6.764 contagi su 74.827 test effettuati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.