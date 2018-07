Costituzione associazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

MA.PI.CA.JESI - DELEGAZIONE PROVINCIALE SEDE CENTRALE - MA.PI.CA.UMBRIA VIA L. DA VINCI 36 UMBERTIDE (PG) TEL. 3505094347 e-mail - ma.pi.ca.umbria@gmail.com affilita E.N.A.C. (ente nazionale attività culrurali) A Jesi si sta costituendo l'Associazione culturale di promozione sociale denominata MA.PI.CA UMBRIA affiliata con ENAC (ENTE NAZIONALE ATTIVITA' CULTURALI) è nata con lo scopo di promuovere e realizzare senza finalità di lucro, lo sviluppo di attività creative e del tempo libero a partire dai propri iscritti, intese come efficaci strumenti di elaborazione culturale della persona umana; di attività di aggregazione e promozione sociale, come strumento idoneo alla stimolazione morali e intellettuali dell'individuo. La ns.associazione con sede nella provincia di Perugia ha pure uno sportello Antistalking e Mobbing con relativo numero verde. Fabbi MARIO -dELEGATO PROV.LE DI JESI p.s. - Per info cell.3776792080-3898979929 email m.fabbi@tiscali.it

