Covid-19, la Costa Magica riparte da Ancona

ANCONA - Oggi alle 16 Costa Magica, l'imbarcazione giunta al porto di Ancona lo scorso 28 aprile, lascera' lo scalo portuale dorico dalle banchine 19 e 20, diretta a Brindisi. La comunicazione e' avvenuta ieri (giovedì) durante la video conferenza fra tutti i soggetti che si sono occupati della gestione della permanenza della nave al porto di Ancona.

«Siamo molto soddisfatti per l'esito di questa operazione, che e' stata condotta velocemente e nella totale sicurezza sanitaria- spiega in una nota il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli-. Abbiamo rispettato gli impegni che avevamo assunto all'inizio, con la massima professionalita' da parte di tutti gli enti e i soggetti del nostro territorio che hanno partecipato alla gestione di questa situazione, ai quali va il ringraziamento della Regione Marche». La partenza si e' resa possibile dopo che il medico di porto di Ancona, Francesco Balestra, ha concesso la 'libera pratica sanitaria' conseguente all'evacuazione, il 30 maggio, dei 22 membri dell'equipaggio con tampone Covid-19 risultato ancora positivo. Nei primi giorni di giugno e' stato organizzato il rimpatrio di altri 112 membri dell'equipaggio (fra Sudamerica, Filippine ed India) ed ora a bordo rimangono 304 persone per le quali Costa Crociere continuera' ad organizzare un piano di rientro come gia' avvenuto in queste settimane di permanenza ad Ancona.