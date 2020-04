Costa Magica, tamponi a raffica nelle cabine: «Li completeremo tutti in tre giorni»

Una task force di 6 infermieri dell’Asur oggi pomeriggio è salita a bordo della Costa Magica, attraccata nel porto dorico. Non c’è tempo da perdere: il gruppo coordinato dal dottor Mario Caroli, responsabile del Gores, ha subito cominciato ad effettuare i primi tamponi, 145 per l’esattezza. In un'ora e 15 minuti sono stati sottoposti a screening il personale sanitario di bordo e 140 membri dell’equipaggio risultati positivi nelle settimane scorse al quick test, considerato dalla sanità non del tutto attendibile.

«Gli esiti arriveranno entro 24 ore, dopo le analisi svolte nei lavoratori di Torrette e di Ascoli» spiega il dottor Caroli. Da domani si passerà al resto dell’equipaggio (che nel complesso conta 614 persone), con 160 tra coloro che sono risultati negativi al test rapido ma, appena si è diffuso il Covid sulla nave, si sono subito messi in quarantena preventiva nelle scorse settimane. L’obiettivo è concludere i tamponi entro il 2 maggio. «Li faremo direttamente all’ingresso delle cabine, spostandoci sugli 11 livelli della nave, in modo da evitare assembramenti nel Medic center di bordo». Si comincerà con coloro che, per Costa Crociere, sono i primi a poter essere rimpatriati, in relazione ai voli charter disponibili e alle finestre d’accoglienza dei propri Paesi d’origine, visto che molti provengono da India, Filippine e Indonesia.

A mano a mano che arriveranno le conferme di negatività, dopo il primo tampone, si procederà con gli sbarchi che avverranno in condizioni di assoluta sicurezza. Sulla nave la situazione è tranquilla da un punto di vista sanitario, i pazienti sono tutti asintomatici e nessuno al momento ha necessità di ricovero. Ma nel caso dovesse emergere un positivo, scatterà la quarantena nella sua cabina: verrà fatto scendere solo quando, a distanza di 14 giorni, due tamponi consecutivi nell’arco di 24 ore avranno confermato la guarigione.

