Corto Dorico, al via le iscrizioni per la 15esima edizione

È aperto fino alla mezzanotte del 14 settembre 2018 il bando del concorso per cortometraggi Corto Dorico, (Ancona dal 1 al 8 dicembre 2018), co-organizzato da Nie Wiem e dal Comune di Ancona in partnership con la Fondazione Marche Cultura. Il Festival Corto Dorico, diretto da Daniele Ciprì si propone di raccontare l’universo italiano del cortometraggio ed i suoi autori. Il Festival ha come missione la sfida di ricercare, promuovere e sostenere nuovi sguardi, poetiche, visioni. Dal cinema narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione, il cinema per Corto Dorico è cinema senza discriminazioni di genere o formato. Tra tutti i cortometraggi pervenuti, un apposito Comitato Artistico selezionerà un ristretto numero di film finalisti che saranno presentati nella serata del 8 dicembre 2018. Lo stesso Comitato Artistico selezionerà un altrettanto ristretto numero di cortometraggi semi-finalisti che saranno presentati nella serata d’apertura del Festival, 1 dicembre 2018, denominata “Corto Slam”. Al termine di tale serata il pubblico voterà il proprio favorito ed il vincitore accederà di diritto alla finale del 8 dicembre 2018, aggiungendosi agli altri finalisti già selezionati. Tra questi ultimi, la Giuria 2018, sceglierà il vincitore del Premio Stamira per il Miglior Cortometraggio. A questi premi se ne aggiungeranno altri decretati da partner storici e nuovi di Corto Dorico.

I premi in palio: Premio Stamira al Miglior Cortometraggio, (€ 1.500) dedicato non casualmente alla donna anconetana che sacrificò la propria vita per salvare l’indipendenza di Ancona, sarà conferito da una giuria che rappresenti le migliori e meno addomesticabili anime del cinema italiano. Premio Nie Wiem al Miglior Cortometraggio d’Impegno Sociale (€ 1.500) decretato dai membri dell’Associazione stessa in forza del valore civile e sociale dell’opera prescelta. Premio Coop for Movies (€ 1.000) in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 Premio Cooss Marche al Miglior Cortometraggio a tema sociale (€ 500). Premio Amensty International(€ 500) [Sezione internazionale] dedicato ai cortometraggi che trattano, anche in modi o forme non convenzionali, temi legati ai diritti umani e/o civili, partecipanti allasezione “A Corto di Diritti” che sarà consegnato al termine della serata speciale di presentazione dei finalisti della sezione durante il Festival. Le opere ammesse al concorso dovranno avere durata non superiore a 30'; La partecipazione al concorso richiede una quota di iscrizione di € 10, che permette l’invio fino a due film cortometraggio e non varia qualora si decida di inviare un solo lavoro. Le opere dovranno essere inviate tramite la seguente piattaforma di iscrizioni on line, dove potrà essere effettuato anche il pagamento della quota d’iscrizione: https://filmfreeway.com/ entro e non oltre la mezzanotte del 14 settembre 2018. Condizioni per la partecipazione e regolamento ufficiale del concorso sono scaricabili e consultabili sul bando su www.cortodorico.it