Percorsi digitali per l’impresa: 70 aziende tornano sui banchi di scuola

Social media marketing per la micro e piccola impresa. Continua il ciclo di seminari del Laboratorio Digitale – Scuola per Imprenditori realizzato da Confartigianato, Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona, che sta

coinvolgendo 70 imprenditori in un percorso di crescita manageriale. Presso il centro direzionale della Confartigianato ad Ancona si è svolto il secondo seminario del ciclo formativo che, aperto dal vice segretario Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli e dal pro rettore dell’Università prof. Gian Luca Gregori, ha proposto con la docenza del prof. Luca Marinelli del dipartimento di management Univ.P.M. elementi e strategie di Facebook marketing e Facebook advertising.

«Il percorso formativo intende fornire ai corsisti una ‘cassetta di attrezzi digitali’ utili all’impresa per comunicare con efficacia il proprio brand, promuovere servizi e prodotti - dichiara Paola Mengarelli responsabile del Laboratorio Digitale – Scuola per Imprenditori - Social Media per le piccole e micro imprese: "missione possibile" è il tema che verrà declinato nei diversi seminari, dove saranno trasmesse con un approccio operativo ed esercitazioni pratiche competenze utili a potenziare marketing e comunicazione aziendale analizzando con una particolare attenzione le potenzialità offerte dai social media. Il prossimo incontro sarà incentrato su Instagram per il business».