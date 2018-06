Imprenditori a scuola di web marketing e stampa 3d, ecco i diplomi

Formazione digitale per l’impresa, tempo di diplomi al Digital Innovation Hub della Confartigianato con la consegna degli attestati ai corsisti che hanno preso parte ai percorsi formativi di web marketing, stampa 3d e Arduino. La cerimonia si è svolta ad Ancona presso il Centro Direzionale Confartigianato in via Fioretti 2/a, alla presenza di Marco Pierpaoli vice segretario Confartigianato, prof. Gian Luca Gregori Pro Rettore Università Politecnica delle Marche, prof. Luca Marinelli dipartimento di management Univ.P.M., Andrea Dini presidente regionale Confartigianato ICT, Massimo Mingo responsabile Digital Innovation Hub.

Il Digital Innovation Hub di Confartigianato è un centro permanente di innovazione, dotato di sofisticate e avanzate strumentazioni, che, attivo dal mese di febbraio, ha già raggiunto importantissimi risultati. Al suo interno infatti si sono svolti corsi e seminari di web marketing, privacy e cybersecurity, modellazione e stampa 3D in diversi ambiti di applicazione, inoltre e-commerce e web marketing, che hanno coinvolto centinaia di partecipanti.