Corso di aggiornamento per gli artisti dei tatuaggi e piercing

Al via la formazione per gli operatori di tatuaggio e piercing. Ad Ancona presso il Centro Direzionale di Confartigianato è partito il corso di aggiornamento di 90 ore rivolto a quanti hanno esercitato l’attività prima dell’entrata in vigore del R.R. 09/05/16 in attuazione della L.R. n.38/2013 in qualità di lavoratori autonomi o titolari d’impresa. Il programma del corso prevede diversi moduli teorici come: organizzazione e gestione dell’esercizio per l’attività di tatuaggio e piercing, accoglienza ed assistenza cliente, igiene, salute, sicurezza e procedure di sanificazione, assieme a moduli pratici relativi a competenze tecnico-professionali. Al termine i corsisti riceveranno l’attestato di qualifica “Operatore di tatuaggio e piercing”.

«E' un percorso formativo - dichiara Luca Casagrande, responsabile del settore Benessere di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino - per una categoria oggi finalmente riconosciuta, organizzata e qualificata».

Gallery