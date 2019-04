Al via il primo corso regionale per gommisti

ANCONA - Ha preso il via in provincia di Ancona il 1° corso regionale autorizzato per autoriparatori che acquisiranno la sezione di gommista. Un comparto in evoluzione, spiega Luca Bocchino responsabile del settore per Confartigianato. Nelle Marche sono circa 2.500 le imprese del settore auto che si occupano di riparazione: 1.800 meccatronici e gommisti e circa 700 carrozzerie. Nell’indotto lavorano più di 7.000 addetti. Il corso, aggiunge Gianluca Guidi autoriparatore e presidente di circa 800 imprese associate a Confartigianato, permetterà a molti autoriparatori di dare un servizio più completo ai propri clienti grazie all’acquisizione di nuove competenze. L’ iter formativo di 150 ore “ diplomerà” 18 gommisti delle Marche.

A supporto anche la collaborazione con ECOPNEUS , principale consorzio nazionale per lo smaltimento dei PFU in modo da sostenere anche un percorso corretto di smaltimento rifiuti dei Pneumatici Fuori Uso a cui il comparto da sempre destina attenzione nel rispetto dell'ambiente. Un secondo corso è in fase di organizzazione in provincia di Pesaro Urbino.