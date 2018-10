Primo incontro informativo, al via il primo soccorso organizzato dalla Misericordia

Con il primo incontro informativo, lo scorso 27 ottobre, è iniziato ad Osimo Stazione il corso di primo soccorso organizzato dalla Misericordia Osimo. A questa quarta esperienza hanno aderito circa 50 persone che al termine delle undici lezioni tenute da medici, operatori del 118, psicologi ed avvocati dovranno sostenere un esame che chiude il 1° Step, per poi proseguire con il 2° Step rivolto solo a chi vorrà mettere a servizio della comunità il loro tempo libero e le loro competenze di futuri volontari del soccorso. E’ una grande soddisfazione per la nostra associazione avere tutti questi iscritti alle lezioni, questo testimonia che è stato recepito il nostro messaggio rivolto alla popolazione è fondamentale imparare le manovre di primo soccorso ed apprendere tecniche specifiche per agire in situazioni critiche e per salvare una vita.

L’età media degli iscritti quest’anno è di 35 anni e nell'elenco figurano anche genitori e pensionati. La prima lezione era finalizzata a presentare i contenuti del corso e sintetizzato la storia secolare delle confraternite della Misericordia dedite all'assistenza dei "bisognosi" e diffuse in tutta Europa e nel mondo già dal Medioevo. La più antica in Italia è nata a Firenze nel 1244. Ai presenti è stato poi illustrato come è articolato il sistema del 118 nelle Marche. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì, 2 Ottobre. Per chi volesse iscriversi e ancora in tempo per farlo