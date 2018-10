LinkedIn, questo sconosciuto: arrivano i corsi gratuiti

La XFactory, in collaborazione con Xplace Digital Agency e CNA Ancona, organizza nelle giornate del 4-11-18 ottobre i LinkedIn Lab: tre appuntamenti dedicati allo sviluppo del proprio business attraverso il social network LinkedIn. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono presso la Cna Territoriale di Ancona, in via Umani 4/A, dalle 18 alle 19:30. Con più di 500 milioni di iscritti nel mondo, LinkedIn rappresenta una piattaforma professionale troppo importante per essere ignorata, ma spesso è proprio quello che accade. Basti pensare che in Italia, degli 11 milioni di iscritti, solo il 23% utilizza attivamente questo social network. Quante opportunità verranno ancora sprecate prima di capire le sue reali potenzialità? È ora di salire a bordo e sfruttare le risorse che il mondo digitale ha da offrire.

Ogni appuntamento ospita un relatore di fama nel mondo LinkedIn per illustrare tutte le opportunità di crescita, sia personale sia aziendale, dal personal branding allo sviluppo di relazioni fondamentali per il business aziendale.

Gli appuntamenti sono per tutti, previa prenotazione presso segreteria@an.cna.it