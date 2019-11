Proteggersi dalle aggressioni con l'arte del Krav Maga: ecco un corso aperto a tutti

Un seminario per apprendere le tecniche di prepugilistica e i rudimenti del Krav Maga, la difesa militare israeliana: si terrà domenica 24 novembre ad Osimo nella palestra comunale di via D’Azeglio.

Il corso, a offerta libera e organizzato in collaborazione con la Asd Polisportiva Futura, è aperto a tutti ma a numero chiuso, dunque la prenotazione è obbligatoria (termine ultimo venerdì 22 novembre). Si svolgerà dalle 9 alle 12 e sarà improntato sulle tecniche di prepugilistica, curata personalmente da un istruttore di pugilato qualificato Coni, e sull’insegnamento delle tecniche di disarmo secondo la dottrina del Krav Maga, l’arte dell’autodifesa israeliana, fondamentale per imparare a difendersi dalle aggressioni, a cura degli istruttori qualificati Simone Cingolani, Marco Cropo, Marco Papi e Diego Montinaro della KMA (Krav Maga Academy).

Per info, contattare il 349.6828190 anche per ricevere informazioni sul corso annuale di Krav Maga, cominciato ad ottobre, che si tiene una volta alla settimana nella palestra Body Angel Evolution in via Marco Polo, ad Osimo.