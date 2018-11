Web e social network, boom di iscrizioni per i corsi gratuiti agli imprenditori

Il Comune di Falconara lancia ‘#Scuola Digital’, un ciclo di lezioni gratuite rivolte agli imprenditori del territorio affinché imparino a padroneggiare il web e i social network e ne facciano strumenti efficaci per promuovere le loro attività. L’iniziativa, rivolta in particolare a commercianti, artigiani, liberi professionisti, si svolgerà in quattro lezioni di due ore ciascuna, con appuntamenti ogni martedì alle 20.30 al Centro Pergoli a partire dal 13 novembre fino al 4 dicembre. A salire in cattedra sarà il digital marketer Federico Cerioni, che guiderà gli ‘studenti’ in un percorso formativo di base dedicato al digital marketing e ai social network. Ci saranno anche le community manager di Igers Ancona Nicoletta Biondi e Margherita Pelonara. Negli uffici comunali sono già piovute le iscrizioni e decine di imprenditori si sono già prenotati.

«E’ fondamentale supportare gli imprenditori e i commercianti della nostra città – spiega il sindaco Stefania Signorini – e offrire loro tutte le opportunità che possano valorizzarli. In quest’ottica l’anno scorso abbiamo deliberato un contributo per le nuove attività commerciali e continueremo nei prossimi anni. Con lo stesso spirito abbiamo organizzato l’iniziativa #scuoladigital, che sicuramente sarà per loro una importante occasione». «Credo che le attività economiche siano l'anima di una città – dice la vicesindaco Yasmin Al Diry, con delega al Commercio – e proprio a tal fine ho pensato a questi corsi, tenuti da personale specializzato, per suggerire ai commercianti falconaresi un ulteriore strumento utile a valorizzare le loro attività. I social network possono essere un mezzo importante e con #scuoladigital sarà possibile scoprire le strategie necessarie per utilizzarli al meglio».

Il programma prevede, martedì 13 novembre, una introduzione alla comunicazione da 1.0 a 4.0, si parlerà anche di digital marketing, siti web, blog, e-commerce, email marketing, le App, i servizi di messaggistica e i social network. Con la seconda lezione del 20 novembre si focalizzerà l’attenzione su Facebook e su tutti gli accorgimenti da adottare per rendere più accattivante ogni post. Martedì 27 novembre sarà Instagram a essere protagonista e di conseguenza le foto, gli hashtag, le Stories. Si conclude il 4 dicembre con una lezione incentrata sull’analisi dell’efficacia della propria pagina e con una panoramica sull’influencer marketing.