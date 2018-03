Università e Croce Gialla di Ancona, corsi di pronto soccorso riservati agli studenti

Divulgare nozioni fondamentali di primo soccorso, che, in situazioni di emergenza nelle quali molte persone non sanno come agire, possono fare la differenza. E' con questa mission che è nata la collaborazione tra l'Università Politecnica delle Marche e la Croce Gialla di Ancona.

Il corso, sponsorizzato dall' Università Politecnica delle Marche, è stato organizzato da "ACU Università Europea", in collaborazione con la Croce Gialla di Ancona ed è rivolto a tutti gli studenti del politecnico marchigiano. È strutturato in 4 lezioni in cui si vedranno le basi teoriche e pratiche del primo soccorso, a cominciare dalla chiamata al 118, parametri vitali, traumatologia e altre nozioni teoriche, fino ad arrivare al BLS, con la pratica del massaggio cardiaco per la quale la Croce Gialla metterà a disposizione i propri manichini. Notevole è la partecipazione degli studenti, sono circa 100 infatti gli universitari che hanno aderito all’iniziativa, iscrivendosi al corso; a loro verrà rilasciato un attestato di partecipazione e, per avvicinarli ulteriormente al mondo del volontariato, l’iscrizione omaggio presso la Croce Gialla