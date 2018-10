Corso di primo soccorso con la Croce gialla Camerano

CAMERANO (An) - Per aiutare chi è rimasto coinvolto in un incidente, si è ferito, si trova in pericolo o si sente male è fondamentale sapere cosa si deve fare e come intervenire. Ecco perché la Croce Gialla di Camerano organizza un corso di primo soccorso, gratuito e aperto a tutti, con inizio martedì 16 ottobre. Le lezioni si svolgeranno, nella sala convegni comunale, ogni martedì e giovedì, dalle ore 21,15 alle 23, fino al 20 dicembre e saranno condotte da medici specialisti in medicina d'urgenza e personale qualificato.

Oltre a fornire conoscenze e indicazioni utili in ogni momento della vita (si parlerà di traumi, ustioni, soccorso pediatrico, funzionamento del 118, apparato respiratorio e circolatorio, traumatologia, tecniche di primo soccorso BLS e BLSD, ecc.), il corso sarà l'occasione per conoscere da vicino la Croce gialla e diventarne volontario, "mettendoci la faccia e il cuore" come recita il volantino del corso.

Il corso, al termine del quale sarà rilasciato un attestato di frequenza, è valido anche come percorso di aggiornamento per chi già sta svolgendo servizio presso la Croce gialla.

Il corso è realizzato con il patrocinio del Comune di Camerano e la collaborazione del CSV Marche (Centro Servizi Volontariato). Per info e iscrizioni: 071 95247 info@crocegialla- camerano.org