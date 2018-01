A lezione di autoscatto con il critico d’arte: segreti e tecniche per la foto perfetta

Non chiamatelo selfie. L’autoscatto artistico ha le sue tecniche e i suoi segreti. A spiegarle sarà il critico d’arte contemporanea Giorgio Bonomi, che venerdì 12 gennaio alle 21 incontrerà gli interessati al Museo di Ostra Verere.

Il corso, ad ingresso libero, si intitola “L’Autoscatto nella Fotografia Contemporanea ovvero la necessità dell’autorappresentazione” ed è organizzato dall’UNITRE di Ostra Vetere, che promuove la lezione all’interno del corso di Arte Foto e Turismo per l’anno accademico 2017-2018. L’incontro sarà un’occasione per approfondire la tematica dell’autoscatto e dell’autorappresentazione del sé, attraverso significativi riferimenti nell’ambito della fotografia contemporanea. Bonomi è il coordinatore dell’Archivio dell’Autoritratto Fotografico sorto da più di due anni presso Il Musinf di Senigallia (diretto da Carlo Emanuele Bugatti) e la sua ricerca sull’autorappresentazione è attualmente condensata in due volumi, Il corpo solitario e L’autoscatto nella fotografia contemporanea.

Nato a Roma, dove si è laureato in Filosofia presso l’Università «La Sapienza», Giorgio Bonomi vive e lavora a Perugia. Si occupa di arte contemporanea come critico, curatore e organizzatore di mostre e rassegne in spazi pubblici e privati, in Italia e all’estero, ed è il fondatore e direttore della rivista di arte contemporanea “Titolo”.