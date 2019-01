Un corso di Astronomia, tutte le info per partecipare

Un corso di Astronomia a partecipazione gratuita, con il patrocinio del Comune di Ancona. E' quanto propone l'Associazione Marchigiana Astrofili che ha organizzato per il 2019 un corso base per tutti gli interessati. Il programma comprende Astrometria, Meccanica celeste, strumenti astronomici, Cosmologia, Archeoastronomia, Bioastronomia. Il primo incontro è fissato per venerdì 25 gennaio alle 21,30 nel centro civico di via Battisti 11, seguiranno altre 9 lezioni sempre di venerdì alla stessa ora. Per prenotarsi: www.amastrofili.it – 388 1457526