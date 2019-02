L'alternanza scuola lavoro con il fischietto: accordo tra scuole e arbitri

Gli arbitri del futuro iniziano dai banchi di scuola. Grazie ai progetti di alternanza scuola lavoro gli studenti delle superiori potranno avvicinarsi la duro mestiere del direttore di gara. I corsi, aperti a tutti, non solo agli studenti, prenderanno il via nel mese di marzo. Tra gli obiettivi quello di formare nuovi giudici di gara, avvicinare i giovani alle professioni dello sport, favorire la cultura della legalità, del rispetto delle regole e del fair play e sviluppare competenze di cittadinanza attiva.

«Questa partership tra le due istituzioni – spiega Alessandro Masini, vicepresidente e responsabile del reclutamento dell'Aia di Jesi - si può definire storica, in quanto tra le prime in tutta Italia per promuovere agli studenti, la passione del mestiere del direttore di gara, del calcio e dello sport in generale». Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a jesi@aia-figc.it (Sezione arbitri Jesi) o ancona@aia-figc.it (Sezione arbitri Ancona).