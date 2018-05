Corso alimentaristi, in partenza i corsi base e aggiornamento

Cna Ancona, in collaborazione con Cna Tecnoquality, organizza un nuovo corso di formazione sulle normative inerenti la sicurezza Alimentare (autocontrollo HACCP, rintracciabilità degli alimenti, etichettatura). Il corso si terrà presso la sede CNA di Ancona (via Umani 1/a zona Baraccola) nella giornata del 31 maggio. Cna ricorda che le normative prevedono l’obbligatorietà di frequentazione di corsi base o aggiornamento HACCP per tutti coloro che svolgono un’attività in campo alimentare: corso base di 10 ore per chi deve avviarla, aggiornamento ogni tre anni per chi è già in attività.