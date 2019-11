Caso Caglioti, i sindacati chiedono un incontro alla Mancinelli

“Il procedimento disciplinare a carico del maggiore Marco Ivano Caglioti si inserisce in un momento delicatissimo per tutto l’ente e in attesa che le forze dell’ordine e la magistratura compiano le loro attività con l’obiettivo, auspicato da tutti, cioè di fare al più presto chiarezza, è necessario, a tutela delle persone coinvolte, che si attivino azioni tese a rasserenare il contesto lavorativo ove operano 800 lavoratori, molto colpiti da quanto emerso dalle indagini”. A dirlo è il segretario generale della Cisl Fp Marche Luca Talevi che, tramite una nota scritta, interviene sul caso del maggiore a guida della sezione giudiziaria della Polizia Municipale e chiede subito un incontro con il sindaco Valeria Mancinelli.

“Il sindacato, per quanto concerne la polizia municipale, ha sempre chiesto il ripristino dei vigili di quartieri e chiarimenti circa le decisioni assunte sulla polizia giudiziaria, settore importante per un comune capoluogo come Ancona. E’ necessario un incontro Rsu e sindacati con sindaco e assessore al personale. Stiamo da mesi lavorando per condividere un nuovo contratto decentrato in grado di valorizzare il personale che merita, ma per ottenere questo importante risultato necessita che il sindacato venga messo in condizione di essere ascoltato in materia di organizzazione degli uffici e del loro funzionamento con l’ obiettivo di dare voce alla stragrande maggioranza di personale onesto dell’ente".