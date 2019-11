Foresi e l'inchiesta che fa tremare il Comune: «Posso camminare a testa altissima»

«Posso camminare a testa alta. Anzi, altissima». Così Stefano Foresi, assessore alle Manutenzioni, finito nell’inchiesta Ghost Jobs della procura dorica insieme ad altri tre assessori.

Il suo coinvolgimento, è bene specificarlo, non riguarda i casi di corruzione, ma un secondo gilone d’indagine su presunte inadempienze e omessi controlli su cui ancora dev’essere fatta completa chiarezza. «In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi di sostegno e vicinanza, sono commosso da tutto questo affetto», dice Foresi.

Che poi ricorda: «Da 7 anni faccio l’assessore, chi mi conosce sa quanto tempo dedico al lavoro, domeniche incluse, e quanto bene voglio alla mia città. Sono sicuro del mio operato e spero, come ha detto giustamente il sindaco, che la magistratura chiarisca tutto in fretta. Ma intanto, noi continuiamo a lavorare, ci sono tanti progetti in piedi, non possiamo certo fermarci».