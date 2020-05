Il corriere le consegna un pacco ma lei non paga: denunciata per resistenza

MONTEMARCIANO - Il corriere le consegna un pacco ma lei si rifiuta di pagare il contrassegno. Denunciata una donna di origine marocchina di 41 anni per resistenza a pubblico ufficiale nonché per il rifiuto a fornire le proprie generalità. E’ successo giovedì 28 maggio a Montemarciano. La mattina, verso le 11, il corriere espresso aveva suonato il campanello di casa della donna proprio per recapitare la spedizione con contrassegno di 70 euro ma, ad aprire la porta non c’era la signora classe ’79 bensì sua figlia minorenne che, velocemente, ha recuperato la scatola e ha chiuso la porta in faccia al corriere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così, dopo numerosi tentativi vani di farsi aprire, l’uomo ha perso la pazienza e ha chiamato le forze dell’ordine. La signora, all'arrivo dei militari, si è mostrata fin da subito molto agitata e nervosa, e in un primo momento si è rifiutata di fornire le proprie generalità. Per circa mezzora i tentativi di dialogo sono andati avanti, ma la donna ha continuato ad opporsi. Alla fine però si è calmata e ha collaborato, fornendo i propri documenti e accettando di seguirli alla stazione di Montemarciano per ulteriori accertamenti. Al termine della vicenda la somma di 70 euro non è stata pagata, poiché la donna, attualmente disoccupata, ha spiegato di non avere la somma richiesta. Il corriere si è riservato di sporgere querela in un momento successivo.