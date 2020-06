Sanità nelle Marche, visite specialistiche per pazienti Covid dimessi

ANCONA - Definiti i percorsi di presa in carico dei pazienti marchigiani dimessi dopo la malattia da Coronavirus. In base ai percorsi previsti dalla delibera, approvata oggi dalla giunta regionale, al momento della dimissione dei pazienti Covid vengono programmate visite di controllo per rivalutare nel tempo le loro condizioni di salute. Nel corso del controllo i pazienti saranno valutati da un team di specialisti dato che l'infezione interessa in genere diversi organi e apparati. Sono dunque previsti diversi tipi di consulto: pneumologico, cardiologico, nefrologico, neurologico, oltre che psicologico.

"La modalita' prescelta per la presa in carico dei pazienti post Covid interessera' sia i malati che sono stati ospedalizzati, sia quelli che hanno ricevuto terapie a domicilio, qualora i rispettivi medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta reputino necessaria una rivalutazione nel tempo delle condizioni dei singoli pazienti- si legge nella nota della Regione Marche-. La delibera approvata oggi da' mandato alle Aziende del servizio sanitario regionale di attivare i percorsi, che dovranno quindi riguardare tutti i malati di Covid, sia quelli colpiti nel periodo dell'emergenza sia le persone che eventualmente in futuro saranno colpite dal virus". Questo tipo di procedura, secondo palazzo Raffaello, consentira' di monitorare le condizioni dei singoli pazienti, ma anche, in generale, il decorso della malattia, evidenziando e consentendo di catalogarne dal punto di vista medico le conseguenze, ancora non del tutto conosciute. Per le prestazioni di follow up (la prima visita di controllo e' prevista tre mesi dopo la guarigione), e' stato previsto uno specifico codice di esenzione ticket, valido per tutti i controlli collegati al Covid.