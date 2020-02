Coronavirus, tre casi monitorati nelle Marche: sono tutti negativi

Coronavirus, ci sono tre casi in osservazione nelle Marche. Due ad Ancona e uno a Fermo, per tutti è stato messo in atto il protocollo di valutazione diagnostica e i risultati dei tamponi saranno disponibili in serata. La notizia arriva da fonti ufficiali della Regione Marche in cui vengono ribaditi anche alcuni concetti fondamentali. Il primo, al momento non c’è nessun caso positivo accertato nel territorio marchigiano. Il secondo: quando si hanno dei sintomi non bisogna andare al pronto soccorso ma chiamare al telefono il medico di medicina generale, cioè il medico di famiglia, o il medico di continuità assistenziale, affinché intervengano loro per gestire la situazione.

«Protezione civile nazionale sta lavorando alle linee guida per le grandi manifestazioni – ha spiegato il presidente della Regione Luca Ceriscioli, che ha partecipato alla riunione del Gruppo operativo per l’emergenza sanitaria (GUARDA IL VIDEO)- il contagio a livello nazionale ha fatto un salto di qualità, poiché non riguarda più solo coloro che sono andati nei luoghi dei focolai principali, in Cina, ma ci sono persone contagiate qui nel territorio nazionale. Nelle Marche al momento non abbiamo nessun caso positivo, ciò non toglie che dobbiamo rafforzare tutte le attività di prevenzione. Noi stiamo lavorando nella sala operativa da molte ore e lo faremo anche nei prossimi giorni, senza abbassare la guardia, senza creare inutili allarmismi. Tutto quello che è importante sarà via via comunicato ai cittadini – prosegue il governatore - sono già pronti, se serviranno, 57 posti per ospitare casi che dovessero rivelarsi, perché la macchina non aspetta l’ultimo momento ma si muove per tempo. Lavoriamo anche per proteggere chi lavora in sanità. Si fanno scelte che devono consentire a tutto il sistema di essere pronto. Tengo molto a mantenere costante la comunicazione e l’informazione. Non dobbiamo generare paura, ma ognuno di noi deve fare la propria parte. Nel tavolo del Gores, per questo, abbiamo tutte le componenti istituzionali più importanti del territorio. Si lavora insieme per offrire il meglio alla nostra comunità». Durante la riunione è stato ufficializzato il rinvio della partita di serie B tra Ascoli e Cremonese. Il Ministero della Salute ha diffuso un decalogo per prevenire ed evitare il rischio di contagio.