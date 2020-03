Da anni picchiava moglie disabile e badante, violenza anche in quarantena: arriva la polizia

Violenza sulla moglie disabile e la badante. E' quanto accaduto giovedì 26 marzo a due donne in via Vallemiano. Da anni il marito maltrattava l'anziana moglie inferma e la coabitazione forzata non ha certo migliorato le cose. Questa volta, però, all'ennesima violenza verbale, la badante si è messa in mezzo e ha cercato di proteggere la donna che accudiva. Così lui, 78 anni, è esploso e ha iniziato a gridare, strattonando e minacciando prima la coniuge in carrozzina e poi la donna più giovane. Il sangue freddo di quest'ultima le ha permesso di chiamare la polizia che è intervenuta con una pattuglia della squadra Volanti. L'uomo è stato bloccato dagli agenti e costretto a trasferirsi in una seconda proprietà della coppia.

Quest'ultima aggressione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: l'anziana ha raccontato delle violenze perpetrate da anni da suo marito che, nonostante i problemi di salute di lei, non hanno fatto che peggiorare. Lui ora ha il divieto di avvicinarsi ed è stato denunciato per maltrattamenti familiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.