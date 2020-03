Coronavirus, piano d'azione dell'Università: lezioni online e assenze giustificate

Allarme Coronavirus, l’Università corre ai ripari: lezioni a distanza e più tolleranza nelle assenze per venire incontro alle esigenze degli studenti. Questo il piano d’azione varato dall’Univpm dopo la riapertura delle Facoltà disposta dal Governo.

Attività didattica

Sono state introdotte misure di flessibilità nell’erogazione dei corsi di laurea e nello svolgimento degli esami: per i corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, caratterizzati da frequenza obbligatoria, gli studenti che non possono seguire le lezioni frontali, devono comunicare tale impossibilità tramite mail a segreteria.medicina@univpm.it. Le assenze non saranno conteggiate sia per l’ammissione agli esami di profitto che per l’iscrizione all’anno successivo. A partire da mercoledì 4 marzo, verranno erogate le lezioni anche in modalità a distanza per gli studenti impossibilitati a partecipare alla didattica frontale e comunque per tutti coloro che ne vorranno usufruire. Per la sede di Pesaro le lezioni sono erogate esclusivamente a distanza. L'Ateneo garantisce il recupero delle lezioni programmate non svolte durante il periodo di sospensione. Gli esami sospesi saranno riprogrammati da ciascuna area culturale dal 5 al 31 marzo. Gli esami relativi al Corso di Infermieristica nella sede di Pesaro e quelli che dovranno essere sostenuti da studenti impossibilitati a raggiungere le sedi universitarie, saranno svolti a distanza, con modalità comunicate successivamente. Le lauree magistrali del corso di laurea di Biologia molecolare e applicata si svolgeranno il 4 marzo. Le lauree magistrali della Facoltà di Ingegneria verranno riprogrammate dal 6 marzo. Tutti gli studenti interessati saranno contattati per le specifiche modalità. La proclamazione per le lauree triennali della Facoltà di Ingegneria sarà organizzata successivamente e sarà oggetto di specifica comunicazione. Le collaborazioni studentesche (150 ore) e i contratti per attività di tutorato hanno ripreso regolarmente.

Prevenzione e sicurezza

L’Univpm ha introdotto misure igienico-sanitarie a tutela della comunità. Sono state intraprese azioni di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti di studio, lavoro e ricerca (incrementata la frequenza dei servizi di pulizia e sanificazione dei bagni delle strutture universitarie; avviati servizi aggiuntivi di pulizia e sanificazione degli sportelli delle Segreterie studenti; installati, come prescritto dal Ministero della Salute, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani; previsti interventi straordinari di disinfezione con sistema a getto). Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno si prevede lo scaglionamento degli accessi, al fine di evitare il sovraffollamento. Sono state pubblicate le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti nei locali e nel sito istituzionale. Per tutte le attività in presenza programmate dall’Ateneo, saranno adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra le persone. Sul sito www.univpm.it tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti.