“La Misericordia” chiama, la Curva Nord risponde: gli ultras diventano volontari

Dagli spalti al volontariato, così l'associazione “La Misericordia” è riuscita a potenziare il proprio organico. Circa venti ragazzi della Curva Nord, oltre a una ventina di persone che si sono rese disponibili grazie al gruppo Facebook di rete solidale, aiutano la Onlus di pubblica assistenza a consegnare spesa e farmaci alle persone bisognose e costrette all’isolamento. «Grazie a questi contributi ora possiamo contare, compreso il nostro personale, su circa 50 persone a rotazione» ha spiegato il presidente Marco Lorenzini.

Lorenzini ha voluto ringraziare pubblicamente sia i tifosi che il gruppo Facebook: «In questo momento cosi difficile che ognuno di noi sta attraversando per colpa del virus Covid – 19 colgo l'occasione in qualità di presidente per ringraziare i ragazzi della curva nord di Ancona e il gruppo rete solidale di quartiere covid 19, per far fronte a tante richieste che la nostra associazione ha ricevuto in questo periodo». “La Misericordia” ricorda che è possibile chiedere il servizio di consegna a domicilio di farmaci e spesa chiamando i numeri: 071/9230209 oppure 39208009.