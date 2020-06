Coronavirus, un ricovero in più nelle ultime 24 ore: nessuno in terapia intensiva

ANCONA - Nelle Marche un ricovero in piu' nelle ultime 24 ore anche se restano zero i pazienti in terapia intensiva. I casi positivi da inizio emergenza salgono a 6.763 (+1) di cui 5.168 dimessi/guariti (+16), 582 in isolamento domiciliare (-17) e 19 ricoverati (+1). Tra quest'ultimi pazienti uno si trova in semi intensiva ad Ancona Torrette, 11 in reparti non intensivi (cinque all'ospedale di Pesaro Marche Nord, due in quello Fermo e quattro in quello di Macerata) e sette in aree per post acuti (tre a Macerata e quattro a Fermo). Sono invece 51 i dimessi ospitati in strutture territoriali (35 a Campofilone di Fermo e 16 a Villa Fastiggi di Pesaro). Il nuovo caso positivo e' stato registrato a Pesaro Urbino dove il numero dei contagi sale a 2.756. Contagi zero invece a Macerata (1.136), Ancona (1.875), Fermo (471) e Ascoli Piceno (290). Le vittime, in attesa dell'aggiornamento serale, sono 994. Sono 933 tra cui 83 operatori sanitari i casi/contatti in isolamento domiciliare: 232 ad Ancona, 415 a Pesaro Urbino, 221 a Macerata, 42 a Fermo e 23 ad Ascoli Piceno. Da inizio emergenza 35.290 persone sono state (o sono tuttora) in isolamento domiciliare.

