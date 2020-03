Emergenza negli ospedali, Cisl: «Tamponi e protezioni a tutto il personale sanitario»

La Cisl Fp Marche, territorio di Ancona con l’aggravarsi della situazione di contagio, d’intesa con gli altri sindacati di categoria, chiede ai Direttori Generali dell’Azienda Ospedali Riuniti Torrette di Ancona e dell’Inrca di Ancona, che a tutto il personale sanitario in servizio venga effettuato il tampone e che sia dotato dei dispositivi di protezione individuale «come se tutti i pazienti trattati fossero positivi».

«L’ambiente ospedaliero seppur diviso in reparti e con presunti percorsi dedicati è in realtà un ambiente unico, dove il rischio di trasportare il virus da operatore ad operatore, da operatore a paziente e da paziente ad operatore è altissimo per questo per la Cisl Fp è indispensabile, prioritario ed urgente dotare tutto il personale dei dpi ed effettuare il tampone a tutti gli operatori impiegati quotidianamente. Questa attenzione nei confronti dei sanitari, inoltre, permette anche una maggiore protezione per la cittadinanza. In particolare chiediamo una programmazione di sedute giornaliere per l’effettuazione di tamponi ai dipendenti iniziando prioritariamente da coloro che vengono in contatto con pazienti COVID positivi o sospetti».