Va a fare windsurf in barba al decreto, «Non sapevo fosse vietato»: denunciato

In strada non si può stare, neppure in mare a fare windsurf. Lui però non l’ha capito, o forse ha pensato di farla franca lontano dalla terraferma e in barba al decreto “Io resto a casa”. Ecco quindi che ha stamattina ha afferrato la tavola e ha preso il largo da Sirolo in direzione nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fermarlo, a poche miglia da Sirolo, è stata una motovedetta del comparto navale della Guardia di Finanza impegnata nei controlli di questi giorni. Ai militari l’uomo ha candidamente risposto di non essere a conoscenza del divieto. Scortato fino a Portonovo, è stato poi denunciato e multato di 206 euro.