Spiagge libere a pagamento, no di Forza Italia: «Devono restare gratuite»

Forza Italia Ancona è totalmente contraria alla proposta avanzata dai Verdi di tassare lo spazio ombrellone nelle spiagge libere. A comunicarlo, il commissario comunale del partito Teresa Stefania Dai Pra’ e il vice commissario Luca Mariotti. «L'arenile presente nel comune di Ancona, che si estende da Torrette a Palombina, è costituito anche da spiagge libere che devono rimanere fruibili e gratuite. Ogni arbitrario divieto o la richiesta di somme di denaro per l'accesso al mare rappresenterebbero a tutti gli effetti un abuso - scrivono -. Ovviamente la stessa attenzione meriteranno gli arenili del Passetto e di Portonovo. Dobbiamo valutare sia l'aspetto etico che quello economico di questa proposta che di fatto penalizzerebbe cittadini che per scelta personale decidono, in pieno diritto, di vivere la stagione estiva in libertà e a costo zero. L'emergenza Covid 19 ha generato una forte crisi economica e anche la cifra simbolica di 2 euro andrebbe ulteriormente a pesare sulle famiglie e sui singoli utenti già fortemente provati dal lungo periodo di Pandemia».

«Anche la gestione di prenotazioni tramite App andrebbe a determinare una circostanza discriminatoria a danno di chi non è dotato di strumenti tecnologici o più semplicemente più in là con l’età - continuano i due rappresentanti comunali di Forza Italia -. I bagnanti che frequentano le spiagge libere portano da casa il loro bagaglio balneare e, come da articolo 3 lettera F del Regolamento regionale, hanno l’obbligo di rimuovere lo stesso dalle ore del tramonto: pertanto la tassa sulla tintarella per posizionare un ombrellone diventa ingiusta e fuori luogo. In questo momento delicato per la nostra città è semmai necessario continuare a richiedere senso civico e rispetto delle regole vigenti, aumentare la collaborazione con tutti i volontari di ogni associazione territoriale per il monitoraggio del territorio e per scongiurare pericolosi assembramenti. Riteniamo opportuno valutare anche l'impiego, a tale scopo, dei cittadini anconetani che beneficiano del reddito di cittadinanza nonché del personale della Polizia Municipale. È responsabilità delle Istituzioni preposte assicurare la gestione, la manutenzione ed il buon funzionamento dei servizi presenti nelle spiagge libere. Concludiamo evidenziando che sarebbe auspicabile prevedere un congruo numero di servizi igienici ed il ripristino di quelli esistenti. Forza Italia Ancona ribadisce la massima disponibilità al dialogo e collaborazione con ogni forza politica ed istituzioni per il benessere dei cittadini dorici nel rispetto delle regole vigenti, ma rifiuta ogni ulteriore proposta che pesi sul bilancio familiare e violi il diritto di accedere alle spiagge libere che per definizione devono rimanere fruibili e gratuite».