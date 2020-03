Dal falso socio alla spesa nel supermercato chiuso, i carabinieri denunciano altri “furbetti”

I Carabinieri della Stazione di Chiaravalle hanno denunciato ieri due uomini sia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità che per false attestazioni a pubblico ufficiale. Durante un controllo i due avevano dichiarato di essere andati a fare spesa in un supermercato che, dopo i controlli, è risultato essere chiuso. Ad Ancona i militari hanno invece fermato un uomo nei pressi della stazione di Palombina. Si è qualificato come socio di una ditta, dagli accertamenti però è emerso che era una bugia. Anche lui è stato denunciato per entrambe le accuse.

Complessivamente, nella giornata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno impiegato 200 militari sul territorio. 743 le persone controllate oltre a 452 esercizi commerciali. 41 i denunciati.