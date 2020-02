Coronavirus, altro evento stoppato: rinviato il Carnevale di Senigallia

SENIGALLIA – Nell’ambito delle disposizioni e dei provvedimenti che stanno via via assumendo in queste ore le autorità competenti allo scopo di prevenire la possibile diffusione del Coronavirus, il Comune di Senigallia ha deciso di rinviare a data da destinarsi la festa di Carnevale in programma oggi pomeriggio.

Il rinvio dell'evento segue quello di ieri mattina deciso dal Comune di Falconara e quello da parte dell'Amministrazione di Ancona che ha deciso di stoppare il Carnevalò.