Emergenza Covid-19, la Rieco dona duemila mascherine al Comune di Senigallia

SENIGALLIA – Il Centro operativo comunale di Senigallia provvederà a breve a distribuire altre 2000 nuove mascherine. La fornitura è stata donata dalla ditta Rieco ed è stata consegnata questa mattina al sindaco Maurizio Mangialardi e al vicesindaco Maurizio Memè da Alberto Berardocco e da Angelo Di Campli, rispettivamente presidente e direttore di Rieco. La Rieco, nell’ambito delle procedure previste dalla legge regionale in materia di gestione di rifiuti, sta da alcune settimane svolgendo un servizio porta a porta dedicato agli ammalati di Covid-19 e di coloro che si trovano in stato di quarantena. Su segnalazione del Comune, e rispettando la privacy dei cittadini interessati, il personale Rieco provvede per due volte alla settimana al ritiro dei rifiuti presso questo tipo di utenze, lasciando un nuovo kit composto da due sacchi, uno da 120 litri e un altro da 70 litri, un nastro adesivo per chiuderli e un contenitore di cartone monouso per evitare potenziali situazioni di contagio. Il ritiro viene effettuato da operatori appositamente formati ed equipaggiati, nonché dotati di mezzo opportunamente sanificato.



“Un grande ringraziamento – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – va a tutta la Rieco, dal presidente Berardocco al direttore Di Campli, fino agli operatori che con grande serietà e professionalità sono stati chiamati a svolgere questo delicato e fondamentale servizio. Un ringraziamento che non vale solo per quanto stanno facendo, ma anche per questa bella donazione che nei prossimi giorni ci consentirà, attraverso il Centro operativo comunale, di distribuire altre 2000 mascherine ai nostri concittadini”.

