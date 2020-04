Arriva la nave con 130 Covid, porto blindato per lo sbarco: ecco il piano di sicurezza

E’ attesa in porto tra le 7,30 e le 8 di domani mattina (28 aprile) e subito scatterà il protocollo di massima sicurezza adottato in altri scali italiani e definito dalla Prefettura di Ancona per ridurre al minimo i rischi connessi all’arrivo della Costa Magica con a bordo 130 membri dell’equipaggio risultati positivi al quick test per il Coronavirus. Il piano strategico è stato ratificato nel pomeriggio dal prefetto Antonio D’Acunto in una videoconferenza con i vertici delle forze dell’ordine e coinvolgerà Capitaneria di porto, Autorità portuale, Regione Marche, Comune di Ancona, Asur, Sanità Marittima e Protezione civile.

Secondo quanto comunicato dalla Direzione Marittima di Ancona, a bordo della nave ci sono 617 membri dell’equipaggio di nazionalità diverse, di cui 130 risultati positivi al Covid-19. «Poiché la durata di permanenza della nave non è al momento precisata - si legge in una nota diramata dalla Prefettura - è stata disposta a cura della Direzione Marittima una recinzione per delimitare l’area interdetta all’accesso, che sarà controllata dalla vigilanza privata e con un sistema di videosorveglianza collegato con la Capitaneria di porto, la Guardia di finanza e la Polizia di frontiera. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri assicureranno servizi di vigilanza. La Guardia di finanza, che dispone di un presidio fisso nell’area, assicurerà anche la vigilanza a mare con i suoi mezzi. Sono stati predisposti dalla Protezione civile tre moduli container per la vestizione-svestizione-doccia del personale medico che si recherà a bordo della nave per i rilievi sanitari».

Rilievi che cominceranno subito, con una prima ispezione da parte dell’Asur e degli operatori dell’Usmaf con i medici di bordo. In questo modo si prenderà atto delle condizioni generali dei 130 positivi al Covid, che comunque sarebbero in buone condizioni e non avrebbero bisogno di ricovero, per valutare l’organizzazione dei tamponi: non necessariamente verranno fatti all’intero equipaggio (617 persone), ma sicuramente a tutti i positivi, i quali non potranno scendere dalla nave prima della negatività certificata da due test consecutivi nell’arco di 24 ore. In ogni caso, nessuno potrà mettere piede a terra, se non per salire sui mezzi predisposti da Costa Crociere per il trasporto verso le proprie destinazioni. L’operazione di evacuazione della Costa Magica non sarà semplice: gli italiani sono 44, gli altri operatori sono di 26 nazioni diverse, per lo più asiatici (176 indiani, 141 indonesiani, 131 filippini), di conseguenza gli sbarchi dovranno essere organizzati in realzione non solo allo screening di bordo, ma anche alla disponibilità di voli charter allestiti da Costa Crociere. Per questo ci vorranno settimane. Al riguardo, il Prefetto ha segnalato alla Regione l’esigenza di adottare appositi protocolli sanitari a tutela anche degli operatori dell’area portuale.