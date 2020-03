Prima sanificazione al comune di Falconara, pulizia quotidiana dei mezzi pubblici

E’ stata disposta per oggi la prima sanificazione di tutti gli uffici comunali. Gli addetti cominceranno la disinfezione alle 14 dall’ufficio Anagrafe, nei locali di via Roma, per poi proseguire nella sede del Castello di Falconara Alta, in piazza Carducci. La disinfezione si concluderà in giornata a Palazzo Bianchi, in piazza del Municipio. E’ stata inoltre disposta la pulizia delle piazze e delle strade del centro città e di Castelferretti. La sanificazione dei locali della biblioteca comunale, al Centro Pergoli di piazza Mazzini, avverrà a ridosso della riapertura.

Lo stesso discorso vale per le scuole e le palestre scolastiche, dove la disinfezione avverrà nei giorni precedenti la riapertura. In totale scuole e palestre hanno una superficie di 27mila metri quadri. Sempre oggi, il Comune ha scritto a Conerobus per raccomandare la disinfezione dei mezzi utilizzati per le linee urbane ed extraurbane. La società di trasporto pubblico ha risposto a stretto giro di posta che le disinfezioni sono già in corso e avvengono quotidianamente.