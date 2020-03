Seconda sanificazione ad Osimo, questa volta col nebulizzatore: ecco il cronoprogramma

OSIMO - Astea inizia stasera una seconda sanificazione delle strade in territorio osimano. Questa volta non userà una spazzatrice adattata come due settimane fa, ma un furgone con nebulizzatore posto ad un metro e mezzo di altezza per avere anche un raggio d’azione maggiore. Il nebulizzatore in sostanza spruzza in aria, nella sanificazione precedente invece il disinfettante veniva gettato dalla spazzatrice direttamente a terra. Questo procedimento viene ad essere utilizzato per sanificare gli oggetti verticali come i segnali, gli infissi delle pensiline dove si aspetta l’autobus, alcune ringhiere poste nei passaggi e altro. Verranno coinvolte strade e piazze pubbliche ma anche parcheggi e aree verdi di capoluogo e frazioni seguendo un cronoprogramma preciso. Per una riuscita ottimale dell’operazione e per precauzione, si consiglia di tenere al riparo di notte gli animali domestici.

La soluzione utilizzata per la nebulizzazione è quanto autorizzato ed indicato per questo tipo di attività dalle autorità sanitarie e quindi non pericolosa per le persone. Le operazioni si svolgeranno con un doppio turno notturno, dalle 20 alle 2 e dalle 2 alle 8 e inizieranno stasera 31 marzo con il centro storico (l’area dentro le mura romane e attigue), si prosegue domani 1 aprile ad Abbadia dalle 20 alle 2 e Osimo Stazione dalle 2 alle 8, poi giovedì primo turno a San Biagio e Aspio, il secondo a Santo Stefano e San Paterniano, venerdì 3 aprile dalle 20 a San Sabino e Campocavallo e dalle 2 Casenuove e Villa, sabato 4 aprile primo turno zona Osimo Est (indicativamente Guazzatore e Fornaci), lunedì 6 aprile primo turno Osimo Ovest (Borgo e Misericordia) e poi Osimo sud-est (Vescovara e Sacra Famiglia). Infine martedì prossimo primo turno dedicato alle zone residue e l’ultimo a Osimo sud ovest (San Carlo e zona licei).