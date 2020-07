Il Gruppo Gabrielli sostiene il sistema sanitario, consegna delle attrezzature ai volontari

ANCONA – Giovedì 23 luglio, alle ore 9,15, nel piazzale antistante il superstore Oasi di Ancona, in via Giulio Pastore Sassari n.30, si terrà la cerimonia di consegna delle attrezzature che il Gruppo Gabrielli ha deciso di donare a tutto il mondo del volontariato. Verranno consegnati strumenti fondamentali per diminuire il rischio di contagio dei volontari che si adoperano quotidianamente al trasporto sanitario di persone contagiate, ma utili anche per l’operatività post-Covid nell’ottica di un sostegno alle persone in difficoltà.

Saranno presenti il Presidente della Holding del Gruppo Gabrielli, Giancarlo Gabrielli, il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il Presidente del Comitato Regionale ANPAS Marche Andrea Sbaffo ed il Presidente del Comitato Regionale Marche della Croce Rossa Italiana Andrea Galvagno, insieme ai rappresentanti della Misericordia e di tutte le associazioni beneficiarie.