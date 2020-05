Safety Bubble Device: a "Mi Manda Rai Tre" il DPI di distanziamento sociale made in Ancona

Il Safety Bubble Device a Mi manda Rai 3. Il dispositivo per le distanze nato nelle Marche è stato preso come esempio su Mi manda Rai Tre. L'azienda VeSta che produce il device ha sede ad Ancona e ha pensato a realizzare uno strumeno iper tecnologico per registrare le collisioni senza tracciare le persone, allarmando chi lo indossa ma solo quando c’è un rischio di elevata vicinanza.

La popolare trasmissione condotta da Salvo Sottile e Doriana Leonardo ha mostrato ieri in diretta il Safety Bubble Device. Al termine di un servizio che parlava proprio di distanziamento sociale. I due dispositivi, installati in questo caso su bracciali, hanno iniziato a suonare quando Sottile si è avvicinato troppo alla collega giornalista.