Il rubinetto diventa flussimetro per respiratori, l'invenzione dei cardiologi in un tutorial

Una start-up bresciana ha avuto la brillante idea di trasformare una maschera da sub in respiratore, ma all’ospedale di Torrette non sono da meno: i medici della Cardiologia del Lancisi hanno progettato il rubinetto-flussimetro.

Di cosa si tratta? Lo spiega l’inventore, il cardiologo Marco Marini. «Siamo in guerra, i presidi cominciano a scarseggiare, così abbiamo deciso di fare un esperimento: trasformare un semplice rubinetto in un flussimetro, utilizzato per regolare il flusso di aria e di ossigeno nella ventilazione dei pazienti Covid con problemi respiratori». Il team coordinato dal primario di Cardiologia, il dottor Gian Piero Perna, direttore del Dipartimento di Scienze vascolari, ha girato anche un tutorial su Youtube per spiegare come, partendo da un rubinetto, si può realizzare un flussimetro perfettamente funzionante, da utilizzare in combinazione a circuiti di C-Pap (la ventilazione meccanica a pressione positiva continua): sono sufficienti pochi ingranaggi, facilmente reperibili in qualunque negozio specializzato, poi basta seguire le istruzioni e il gioco è fatto.

«A Torrette, come in tutti gli ospedali, viviamo una situazione d’emergenza, ma speriamo di non dover mai arrivare a tanto - spiega il dottore Marini -. In ogni caso, ci facciamo trovare pronti ad ogni evenienza. Piuttosto, abbiamo realizzato il tutorial per quei colleghi che lavorano in strutture ospedaliere in grossa difficoltà, anche all’estero». Il prototipo di flussimetro artigianale è già divenuto realtà, grazie alla collaborazione dell’ingegner Alessio Nerla e alla stampa in 3D effettuata dalla ditta Prosilas di Civitanova. Un gioco di squadra e d’intuito per vincere la battaglia più importante: quella per la vita.

