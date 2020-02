Coronavirus, contagio in viaggio: il marchigiano in aereo col ristoratore di Rimini

Sono 15 le persone sottoposte a tampone dal personale sanitario del riminese per verificare se siano state contagiate dal Coronavirus, dopo il caso del ristoratore di San Clemente. Un caso direttamente collegato con il paziente marchigiano. Infatti sono stati identificati anche i fornitori del ristorante e il caso positivo scoperto a Pesaro, nelle Marche, è da ricondurre proprio al 71enne di Rimini, in quanto la persona malata era con lui nel viaggio in Romania. Nella serata di oggi si avranno gli esiti delle verifiche che interessano gli altri soggetti finora coinvolti nella provincia romagnola.

Intanto sono diversi i clienti del ristorante di Rimini che in queste ore hanno contattato i servizi sanitari dopo avere mangiato nel locale. Il numero dei tamponi è destinato ad aumentare, man mano che viene ricostruita la cerchia delle persone con cui è venuto a contatto il ristoratore 71enne, attualmente ricoverato in ospedale a Rimini.