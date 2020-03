Coronavirus, morto l'architetto Vittorio Gregotti: progettò il palazzo della Regione

È morto domenica mattina a Milano l'architetto urbanista Vittorio Gregotti. Aveva 92 anni ed era ricoverato nella clinica San Giuseppe per una polmonite dovuta al coronavirus. Anche sua moglie avrebbe contratto il Covid-19 ed è ricoverata nello stesso ospedale. Nato a Novara nel 1927, si è laureato nel 1952 al Politecnico di Milano ed è stato docente ordinario di composizione architettonica all'Istituto universitario di architettura di Venezia. Gregoretti, come riporta il quotidiano MilanoToday, si occupò nel 1987 anche della progettazione del palazzo della Regione Marche

Per la Triennale di Milano è stato responsabile della sezione introduttiva nel 1964; dal 1974 al 1976 è stato direttore delle arti visive ed architettura della Biennale di Venezia. Tra i suoi progetti spicca quello del quartiere Bicocca a Milano, una rivoluzione urbana per la città, con l'università, le aziende e il Teatro degli Arcimboldi.

Il lavoro dell'architetto Gregotti

Tra i suoi libri ''La citta' visibile'' (Einaudi), ''Cinque dialoghi necessari'' (Electra), ''L'architettura dell' espressionismo'' (Fabbri), ''New directions in Italian Architecture'' a New York. Gregoretti ha curato anche la rubrica ''Architettura'' per il settimanale Panorama, collaborava al Corriere della sera e ha diretto le riviste ''Rassegna'' e ''Casabella''.

Numerosi i suoi progetti

1960 Palazzo per uffici in via San Gaudenzio 17, Novara

1969 Quartiere per 20.000 abitanti (ZEN), Palermo

1969 Dipartimento di Scienze dell'Università di Palermo

1973 Campus Università della Calabria, Rende (CS)

1974 Fondazione Feltrinelli, Milano

1976 Piano edilizia economica popolare, Cefalù (PA)

1977 Boutique Missoni, Milano

1978 Piano centri ricerche ENEA, Portici (NA)

1980 Uffici industria Bossi, Cameri (NO)

1981 Quartiere per abitazioni a Cannaregio, Venezia

1982 Centro ricerche ENEA 1, Portici

1983 Ampliamento filatura Bossi, Cameri

1983 Piano particolareggiato zona Corassori, Modena

1984 Installazioni sportive olimpiche, Barcellona

1984 Parco archeologico ai Fori Imperiali, Roma

1984 Mostra di Arnaldo Pomodoro al Forte di Belvedere, Firenze

1984 Sistemazione area Cadorna, Milano

1984 Appartamento a Manhattan, New York

1984 Residenze a corte in Lützowstraße, Berlino-Tiergarten (per l'esposizione IBA 84)

1984 Piano Regolatore Generale, Arezzo

1984 Piazza Vittorio Emanuele III ed edifici storici, Menfi (AG)

1984 Quartiere fieristico (Fiera di Ferrara), Ferrara

1985 Trasformazione area Pirelli Bicocca, Milano

1985 Centro ricerche ENEA alla Casaccia, Roma

1986 Stadio di calcio e rugby, Nîmes

1986 Stadio olimpico, Barcellona

1987 Mostra "L'idea Ferrari" al Forte di Belvedere, Firenze

1987 Sede della Regione Marche, Ancona

1987 Sede Azienda Municipalizzata, Parma

1987 Trasformazione area industriale ex SAE, Lecco

1987 Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Accademia Carrara, Bergamo

1987 Ospedale Unico del Valdarno, San Giovanni Valdarno (AR)

1987 Palazzetto dello sport - Palababele, Cantù (CO)

1988 Centrale per teleriscaldamento, Genova

1988 Nave da crociera "Costa Classica"

1988 Centro Culturale a Bélem, Lisbona

1988 Centro urbano Piazzale Kennedy, La Spezia

1988 Ristrutturazione sede del "Corriere della Sera", Milano

1989 Centrale policombustibile off-shore

1989 Palazzetto dello sport, Nîmes

1989 Centrale sperimentale AEM alla Bicocca, Milano

1989 Padiglione per fiere ed esposizioni, Nîmes

1989 Trasformazione area ex-zuccherificio, Cesena

1990 Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova

1990 Ristrutturazione area portuale centro storico, Venezia

1990 Opération Sextius-Mirabeau, Aix-en-Provence

1991 Workshop Praga'91, Praga

1991 Risistemazione Potsdamer Platz e Leipziger Platz, Berlino

1991 Salle des Etats e ala Denon al Louvre, Parigi

1991 Place de l'Etoile, Strasburgo

1991 Impianto di trattamento rifiuti Cà del Bue, Verona

1991 Sede CNR alla Bicocca, Milano

1991 Nave da crociera "Costa Romantica"

1991 Chiesa ed edifici parrocchiali a Baruccana di Seveso (MB)

1992 Una nuova città sul Mar Nero, Ucraina

1992 Residenza e uffici nell'area ex SAE, Lecco

1992 Piano Regolatore Generale, Livorno

1993 Tre torri a Donau City, Vienna

1993 Residenze via Emanueli alla Bicocca, Milano

1993 Piano Parco tecnologico e scientifico Polaris, Pula (CA)

1993 Edilizia convenzionata area ex SAE, Lecco

1993 Edifici residenziali a Spandau, Berlino

1993 Centro COOP ex Zuccherificio, Cesena

1994 Restauro e ampliamento South Bank Centre, Londra

1994 Torre per uffici sul Goerdelerring, Lipsia

1994 Nave da crociera "Costa Vittoria"

1994 Dipartimenti umanistici alla Bicocca, Milano

1994 Residenze via Sesto San Giovanni alla Bicocca, Milano

1994 Torre per il terziario alla Bicocca, Milano

1994 Dipartimenti scientifici alla Bicocca, Milano

1994 Centro ricerche Pirelli alla Bicocca, Milano

1994 Residenze "Esplanade P" alla Bicocca, Milano

1994 Residenze "Esplanade O" alla Bicocca, Milano

1994 Sede Gruppo Siemens alla Bicocca, Milano

1995 Residenza studentesca sul Péripherique, Montreuil

1995 Magazzini Decathlon sul Péripherique, Montreuil

1995 Piano Regolatore Generale, Pavia

1995 Residenze economiche area ex Zuccherificio, Cesena

1996 Piano Regolatore Generale, Gorizia

1996 Parco tecnologico e scientifico Polaris, Pula

1996 Parcheggi e verde pubblico area ex Zuccherificio, Cesena

1997 Centro ricerche ENEA 2, Portici

1997 Centro affari, Abidjan

1997 Casa per anziani area ex Zuccherificio, Cesena

1997 Teatro degli Arcimboldi alla Bicocca, Milano

1997 Centro Commerciale e residenze area ex SAE, Lecco

1997 Centro direzionale area ex Zuccherificio, Cesena

1997 Sede della Protezione Civile, Napoli

1997 National Grand Theater, Pechino

1998 Piano Regolatore Portuale di Savona-Vado, Savona

1998 Residenza privata area ex Zuccherificio, Cesena

1998 Trasformazione area Cecchetti, Civitanova Marche

1998 Sede della Banca Lombarda, Brescia

1999 Salle des Etats al Louvre, Parigi

1999 Residenza studentesca alla Bicocca, Milano

1999 Sede Pirelli RE alla Bicocca, Milano

1999 Albergo-Residence area ex Zuccherificio, Cesena

1999 Stadio di calcio e atletica, Marrakech

1999 Stadio di calcio e atletica, Agadir

2000 Municipio e nuovo centro urbano, Nizza

2000 Torre in viale Innovazione alla Bicocca, Milano

2000 Torre in via Pirelli alla Bicocca

2000 Uffici Air France sul Périphérique, Montreuil

2001 Nuova città di Jiangwan per 100.000 abitanti, Shanghai

2001 Nuova sezione Museo Accademia Carrara, Bergamo

2002 Nuovo museo archeologico, Patrasso (Grecia)

2002 Ampliamento del Museo dell'Opera di S. Maria del Fiore, Firenze

2002 Complesso amministrativo del comune, Mosca

2002 Nuovo quartiere residenziale nell'area di Pujiang, Shanghai

2002 Piano di recupero dell'area di Wai Tan Yuan, Shanghai

2002 Promotion Center di Pujiang, Shanghai

2002 Nuova centralità Acilia-Madonnetta, Roma

2003 Teatro dell'opera, Aix-en-Provence

2003 Bund Central Business District, Shanghai

2008 Chiesa di san Massimiliano Kolbe, Bergamo

2012 Ristrutturazione e trasformazione da ex fabbrica a teatro del Teatro Fonderia Leopolda, Follonica