Lotta al Coronavirus a suon di disco music: si balla non stop dal divano

Sabato 28 marzo si va a ballare la disco music anni '70, ma sempre rigorosamente in salotto. Prende il via questo weekend l'iniziativa a "onde unificate" che coinvolge Radio Arancia, Radio Veronica e Radio Velluto, in video su Arancia tv e in streaming su facebook.

Saranno protagonisti della serata tutti gli storici deejay che si alterneranno in consolle per ballare dalle 21 fino a notte fonda. Tra i tanti nomi Davide Domenella, Enrico Filippini, Gigio Alpini, Diego Domenella, Gigio Brecciaroli, Paperino, Michy Tee, Corrado Cori, Roberto Gardelli, Sauro Santini e David Jay. Durante la diretta si può intervenire e interagire con messaggi e vocali whatssApp al numero 3282772255.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.