Sistema sanitario a rischio collasso: parte la raccolta fondi per l'ospedale di Torrette

Nelle Marche si muore di Coronavirus e aumentano i contagi, ma diminuiscono i medici e gli infermieri nelle corsie degli ospedali, tra positivi alla malattia e casi sospetti in quarantena. Se si va avanti così si rischia il collasso. E allora parte la raccolta fondi a favore dell’ospedale regionale Torrette di Ancona sulla piattaforma online “Gofundme” (Qui il link alla raccolta fondi). Una gara di solidarietà per aiutare il nostro sistema sanitario, in sofferenza di fronte all’emergenza sanitaria. L'iniziativa è stata lanciata da Carolina Schiavoni, anconetana di 24 anni, figlia del presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni e nipote del presidente della Giovane Ancona Sergio. E’ stata lei, Carolina, a dare il via alla gara di solidarietà, chiedendo un contributo economico agli anconetani e sostenere così la missione medica dell’”Azienda ospedali riuniti Ancona”, che in questi giorni è in sofferenza. Medici in quarantena, infermieri sottorganico, operatori sanitari esposti al costante pericolo di pazienti positivi, con la conseguente sospensione, anche solo temporanea, di vari servizi: su tutti la Radiologia. L’affanno con cui si opera ogni giorno di più all’ospedale anconetano è lo stesso patito dai presidi sanitari di tutto il Centro e Nord Italia. Ma così, in un paese blindato da stamattina, non si può andare avanti. E se la regione Marche sta provando ad ovviare a questi problemi con l’assunzione lampo di 200 nuovi infermieri e la ricerca di una struttura dedicata ai casi di Covid-19, un aiuto vero può arrivare dalla solidarietà e l'altruismo di tutti.

I vertici della piattaforma online nota in tutto il mondo, la stessa attraverso cui prese vita il sogno di Lorenzo Farinelli, hanno confermato la veridicità della raccolta fondi, che ad oggi, a 16 ore dalla creazione, ha raggiunto quasi 10mila euro, da parte di oltre 428 donatori. «Sui social network abbiamo visto che c’erano molte campagne di raccolta fondi per i vari ospedali italiani in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus e, siccome hanno bisogno di aiuto un po’ tutti gli ospedali del paese, e visto che non c’era niente in favore di Ancona, ci siamo attivati». Così stamattina Carolina Schiavoni ha inviato una mail all’amministrazione dell’ospedale regionale, anche perché, fanno sapere da Gofundme, “i soldi raccolti restano congelati e si possono raccogliere in un solo caso: l’organizzatore della raccolta deve mettersi in contatto con l’ospedale, che è l’unico beneficiario della raccolta e nessuno può prelevare se non l'amministrazione dell’ospedale”.

Amministrazione che, tramite il suo direttore Antonello Maraldo, fa sapere di aver ricevuto la mail. «La cosa bella è che ci sono diverse persone e associazioni in corsa per effettuare le donazioni al nostro ospedale - ha detto il Maraldo - Ci stiamo organizzando perché la raccolta delle donazioni va organizzata al meglio, l’invito è quello di farsi carico di una somma ben precisa, accompagnata da una mail in cui sia chiara l’identità del mittente e la specificazione generica che sia volta a sostenere il lavoro dedicato all’emergenza del Covid-19, così noi siamo liberi di utilizzare quei soldi per tutto quello che è utile nell’emergenza». Di cosa si parla? Dalle mascherine e i guanti per gli operatori sanitari fino ai macchinari più complessI: tubi per l’intubazione, respiratori, ventilatori, dispositivi di protezione individuale, monitor.

In teoria però la raccolta fondi di Gofundme non è destianta in generale alla emergenza Coronavirus, che raccoglie molteplici attività interne al presidio regionale perché, nelle specifiche dell'appello online si legge come la destinazione del denario sia riservata al Reparto di Terapia Intensiva: