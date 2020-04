E’ in quarantena ma va a fare una passeggiata, scattano multa e denuncia

La trovano fuori di casa, ma era in quarantena: il periodo di isolamento si sarebbe concluso il giorno dopo. E' stata sanzionata dalla polizia locale di Falconara una 55enne residente in città, sorpresa da una pattuglia impegnata nel controllo dei pedoni nel pomeriggio di martedì 31 marzo.

La 55enne ha consegnato l'autodichiarazione dove si attesta tra l'altro di non essere sottoposti alla misura della quarantena. Dai controlli è però emerso che la donna doveva osservare un periodo di isolamento che sarebbe terminato il primo aprile, ossia il giorno successivo al controllo. L'uscita anticipata è costata cara alla 55enne: oltre alla sanzione di 400 euro, scatterà la denuncia per false dichiarazioni in atto pubblico. Nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile un 20enne è stato sorpreso con il cane a passeggio in via Italia, a Falconara, nonostante fosse residente ad Ancona, nel quartiere di Collemarino.