Provincia di Ancona, uffici chiusi: tutti i modi per richiedere i servizi

In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 Marzo 2020, il Presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni ha disposto che fino al termine di durata dell’efficacia dei decreti (3 aprile 2020), gli uffici delle sedi della provincia di Ancona restano chiusi al pubblico, salvo eccezioni. La disposizione è stata firmata in data di ieri 10 marzo ed ha avuto valenza sin da subito.

Per contattare il personale dell’Ente, richiedere di informazioni e inoltrare documentazione, gli utenti devono utilizzare preferibilmente i canali istituzionali a distanza: posta elettronica, PEC e telefono. I recapiti dei singoli uffici sono sul sito internet www.provincia.ancona.it; l’indirizzo PEC è provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it; il numero di telefono del centralino è 071.58941.

Nel caso in cui sia necessario l’accesso fisico agli uffici dell’Ente, l’utenza è tenuta a contattare l'ufficio interessato al fine di prendere un appuntamento: non sovraffollare i singoli uffici, scaglionando gli ingressi in base alle indicazioni del personale dell’Ufficio; mantenere un’adeguata distanza, non inferiore a 2 metri, con il personale dell’Ufficio e con gli altri utenti eventualmente presenti nelle aree attigue.