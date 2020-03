In coda alle Poste, giornata da bollino rosso: ecco come si sono comportati gli anconetani

Si preannunciava una giornata da bollino rosso, ma per fortuna è trascorsa senza particolari intoppi, quasi ovunque. Certo, i tempi d’attesa non sono stati brevi in alcuni uffici postali, ma tutto sommato gli anconetani si sono comportati bene nel primo giorno di pagamento delle pensioni (giovedì 26 marzo), da quando sono scattate le misure restrittive contro la diffusione del Coronavirus.

Sembra aver funzionato lo scaglionamento per lettere dei 42mila aventi diritto (oggi si servivano solo i clienti i cui cognomi cominciano con la A e la B) e i pensionati in fila hanno rispettato il metro di sicurezza, evitando gli assembramenti, rischiosi per il contagio. Insomma, il temuto assalto alle Poste è stato contenuto, complice, forse, il maltempo. Non sono mancati disagi, però, per gli anziani costretti ad aspettare fuori dagli uffici, al freddo. La situazione più critica si è verificata in piazzale Loreto: qui per tutta la mattinata di ieri si sono formate lunghe code con tempi di attesa che hanno toccato anche l’ora. Ma negli altri uffici postali il flusso è stato meno consistente: qualche criticità a Brecce Bianche e a Tavernelle, molto più fluida la situazione in via Maratta, a Torrette e in largo XXIV Maggio.

Oggi sarà la volta delle lettere C-D, sabato dalla E alla K, il 30 dalla L alla O, il 31 dalla P alla R e il 1° aprile dalla S alla Z. Questi gli sportelli aperti fino al 1° aprile, al mattino (dalle 8,20 alle 13,35) o per l’intera giornata (8,20-19,05, il sabato fino alle 12,35): Largo XXIX Maggio al mattino; via Croce e piazzale Loreto intera giornata; via Maratta e via Brecce Bianche al mattino; Torrette al mattino; Candia al mattino.

EMERGENZA SENZATETTO, I POVERI SEMPRE PIU' SOLI

LE MILLE SCUSE DEGLI ANCONETANI PER USCIRE DI CASA

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LIVE CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Sostieni AnconaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di AnconaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery