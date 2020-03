I dati del 24 marzo, aumentano i contagiati: altri 185 positivi nelle Marche

Il Gores ha appena comunicato che i tamponi positivi ad oggi (dati di ieri 23 marzo) sono complessivamente 2.736, 167 in più rispetto a ieri. Dunque appaiono i contagiati in assoluto aumentano perché a ieri erano 2.569. Il trend però non sembra essere in aumento (rapporto tra aumento tamponi e numero di positivi) perché, mentre ieri c'erano 148 positivi su 391 tamponi, oggi sono 185 su 465 tamponi effettuati.

Dunque, dati alla mano a partire da febbraio, continua a crescere la curva del rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e il numero di positivi risultati perché all'aumentare dei tamponi, aumentano i risultati dei malati di Covid.