Oltre 900 tamponi ed "appena" 2 positivi nelle Marche: mai così pochi da inizio emergenza

ANCONA - Nelle ultime 24 ore su 936 tamponi 2 sono stati riscontrati positivi. La Regione ha comunicato inoltre una rettifica intervenuta per un disguido sui dati dei giorni precedenti: il 17/05/2020 su 321 tamponi i positivi erano 4 (non 11), il 18/05/2020 su 680 tamponi i positivi erano 4 (non 5). Con i nuovi positivi il numero totale dei contagi sale a 6.677.

